台中神岡桶屍案曝光進入第二天，今天上午檢方進行相驗，警方下午對外說明。（陳淑娥攝）

台中神岡桶屍案曝光進入第二天，今天上午檢方進行相驗，警方表示，死者為男性、身高約163至170公分，後背有刺青但已模糊，約40歲，有請兩位親屬前往指認，但身分尚無法百分之百確定，將待DNA比對後才能確認；至於女關係人對案情陳述內容，警方表示偵查內容不公開，須由檢方統一對外說明。

豐原警分局副分局長何孟宗表示，今天上午檢方進行相驗，死者為男性、身高約163至170公分，後背有刺青但已模糊，戴有一個男性手錶，身穿長衣及長褲，沒有穿鞋。至於是否為2年前失蹤的陳姓男子，警方根據車行軌跡、通聯清查，有請兩位疑似親屬前往指認，目前仍無法百分百確定。

警方指出，由於死者已蠟化，身分將在DNA比對後才能確認，大約需要8小時有結果。至於女關係人說的內容，警方表示，他們請關係人配合提供線索，其說法需要請示，統一由檢方說明。

警方表示，該名女關係人被請來釐清案情始末，算是配合，目前人已由警方載往地檢署進行複訊，針對關係人所說內容，這部分屬於偵查不公開。