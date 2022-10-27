2022同志遊行，警方公布交管措施。（警方提供）

「2022第20屆台灣同志遊行」將於29日周六，在大安區、信義區道路舉行，北市警方將於當天凌晨0時至30日凌晨0時，進行周遭的交管措施，呼籲行經附近路段的民眾配合疏導、繞道行駛。

警方指出，集會地點由市民廣場開始，遊行路線分為北、南那線，北路線為：台北市市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）集會後出發→仁愛路4段（逸仙路至光復南路走中間車道，光復南路至敦化南路走北側快車道）→右轉敦化南路（東側1線慢車道）→右轉忠孝東路（南側1線慢車道）→右轉逸仙路（西側1線慢車道）→左轉松高路（南側1線慢車道）→右轉市府路→市民廣場集會後解散。

南路線為：市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）集會後出發→仁愛路4段（中間車道）→左轉光復南路（西側1線慢車道）→右轉信義路（北側1線慢車道）→右轉敦化南路（東側1線慢車道）→右轉仁愛路4段（敦化南路至光復南路走中間車道，過光復南路後直行南側1線慢車道）→台北市市民廣場集會後解散。

為維護活動交通秩序與安全，北市警方依集會地點及遊行沿線執行交通疏導管制措施。

市府路(松高路至松壽路)管制範圍及時段：

1，0時至16時管制雙向全線道。

2，16時至24時原則管制西側4線道（惟視現場人潮、活動流程彈性調整）。

3，遊行沿線實施階段性彈性交通管制。

警方呼籲，因遊行路線將進行階段性彈性交通管制，請用路人提前避開管制路段，避免耽誤寶貴時間，另遊行隊伍行經時，車道將縮減或管制，勢必造成車速減緩，建議民眾行經上揭路段時，依現場員警指揮減速慢行或提早改道行駛，相關路況將隨時提供警察廣播等電臺插播報導，請駕駛人留意收聽。