內政部要求婦聯會在《政黨法》施行後2年的期限內，完成轉換政黨程序，並在2019年12年送達處分書，婦聯會不服提告，台北高等行政法院認為，內政部命婦聯會收到處分書4個月內修正章程並轉換為政黨，否則廢止其政治團體之立案，難謂合法，判決撤銷。可上訴。

這起訴訟是因婦聯會未辦理法人登記，但經內政部依人民團體法立案登記為全國性政治團體，婦聯會未於政黨法施行後2年之期限內、2019年12月7日前完成轉換政黨程序，內政部於是在2019年12月24日發函給婦聯會，限期4個月內修正章程並轉換為政黨，婦聯會不服提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，內政部原處分命婦聯會限期修正章程並轉換為政黨，已侵害其會員本有依現行人民團體法組織非政黨之政治團體以表達政治性意見之基本權利與結社自由，難謂合法，判決撤銷。

內政部處分婦聯會限期修正章程政黨人民團體法組織