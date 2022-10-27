「111學年度全國花式滑冰錦標賽」將於10月29日至30日在台北小巨蛋冰上樂園登場。成年組到低齡組預計將選出17名選手，成年組與青年組保留本賽事國際賽班底之外，加碼選進少年、大齡與低齡組選手參賽。

世界排名第37名的成年女子組丁子涵選手已經於本賽季國際賽事順利取得2023年ISU四大洲花式滑冰錦標賽參賽資格，這次全國選拔賽希望找回更佳的狀態，期望12月亞錦賽中順利取得2023世錦賽參賽資格。成年男子組滑冰小王子林芳毅選手與葉哲宇選手同場競技爭取亞錦賽參賽格。

目前世界青年好手技術難度已經逼近於成人，我國青年男子組李宇翔選手已順利取得2023年世青賽參賽資格，女子組翁聖祺選手則在10月份ISU青年大獎賽波蘭站中表現突出，長曲技術分已達2023年世青賽參賽資格門檻，若全國賽能正常發揮，期望於亞錦賽期間為我國在明年世青賽參賽資格再下一城。

少年組蔡玉鳳選手於本賽季ISU國際賽中長短曲技術分已經到達2023年世青賽參賽技術分門檻，亞錦賽後將於明年升組為青年組。2022年亞洲花式滑冰錦標賽將於12月5日至9日於印尼雅加達舉行。

中華民國滑冰協會洪調進理事長感謝教育部體育署所有賽事贊助單位長期不間斷支持國內基層滑冰運動發展。花式組到少年大齡組全程賽事協會官方Youtube直播，少年組、青年組和成年組長短曲之賽事與愛爾達體育3台及教育部體育署Youtube 頻道動滋 Sports合作進行直播。歡迎民眾到冰場或網路觀看直播，為選手們加油。