國民黨今揭露民進黨桃園市長候選人鄭運鵬赴陸經商關鍵文件，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清表示，藍綠互揭紅色瘡疤，痛批鄭運鵬是為賺人民幣矮化台灣的無恥政客，民進黨還能容忍嗎？也質疑國民黨桃園市長候選人張善政陣營與中共關係，喊話「誰出賣台灣？誰喪權辱國？」人民看得很清楚。

鄭寶清認為，藍綠鬼打鬼互揭紅色瘡疤，坐實了他們都涉嫌通匪或賣台事證，甚至背後可能有中共涉台操控選舉走向的認知作戰來打擊政敵，這將導致中共當局滲透台灣⼤選的重大國安危機，籲國安單位應成立紅色警戒專案徹查、檢調單位也要介入偵辦，避免造成國安漏洞。

鄭寶清質疑，張善政陣營為何能拿出鄭運鵬在中國大陸的專利申請資料，是否與中共高層關係曖昧，而鄭運鵬更是為賺人民幣，不得不通匪、矮化台灣的無恥政客，嚴重違反民進黨抗中保台基本立場與政治理念，民進黨還能繼續縱容、容忍鄭運鵬這種投機取巧、利益薰心、賣共求榮的人參選桃市長嗎？或已沉淪到為選舉，放棄「台灣就是主權獨立國家，名字叫中華民國」的黨綱決議文精神，準備向中國屈膝求和？

鄭寶清說，張善政與中共的魔鬼交易揭穿鄭運鵬的政治變色龍假面具，也證實張就是中共同路人，只有他至今都勇敢站在台灣就是主權獨立國家，要抗共保台保護台灣不被武力犯台威脅所屈服，他也喊話「誰出賣台灣？誰喪權辱國？誰做賊喊抓賊？」相信人民眼睛是雪亮的，看得很清楚。