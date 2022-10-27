牙齒遭受外力而斷裂、蛀牙過深、牙周病感染等情形，都可能是造成牙齒必須拔除的原因，如果只是單顆缺牙處理較簡單，牙周病往往因為細菌感染導致多顆缺牙，不適合做傳統的牙橋，需透過植牙才能重拾咀嚼功能，揮別缺牙窘境。

●牙病患中以牙周病占大宗

牙醫師徐慶雲表示，植牙病患中以牙周病占大宗，通常牙醫師會衡量牙周病的牙齒是否能保留，但牙菌斑常會蔓延到其他鄰近牙齒，加上牙周病初期多半沒有疼痛感，然而遺憾的是，等到患者感覺牙齒動搖或是牙齦腫脹不適，往往病況已較嚴重，牙齒可能已經被牙菌斑侵蝕、牙床骨萎縮，牙齒鬆動或甚至搖搖欲墜，牙齒恐難保留。

徐慶雲說明，牙周病的生成，大多是因為牙齒清潔不當或對於口腔保健的忽略，導致食物殘渣累積在牙肉邊緣，長時間的累積發炎形成牙周囊袋。牙周病進程可分為5階段：

第1階段：出現牙齦發炎、紅腫，不會疼痛。

第2階段：牙菌斑持續深入牙周囊袋，造成牙齒與牙齦空隙變大。

第3階段：牙周囊袋化膿、出現口臭，牙床骨流失。

第4階段：牙齒逐漸動搖、牙根裸露更多。

第5階段：牙床骨大量流失、牙齒隨時可能掉落，牙菌斑甚至會蔓延感染全口牙齒。

●牙周病患植牙前做這件事 確保植牙成功

植牙前必須將牙周病徹底治療，根除所有致病菌，才能確保植牙的成功率。早期牙周病的治療方式多採用牙齦翻瓣手術，將牙周囊袋清除乾淨，再進行牙齦縫合，缺點是傷口大、較疼痛、術後復原期長；現今可使用雷射儀器刮除、清潔牙周囊袋，微創方式幾乎無傷口、出血少且疼痛度也低。徐慶雲指出，牙周病第1、2階段的初期及時治療，配合個人口腔清潔良好維持，牙周病治癒機率近百分百，也不致淪落掉牙地步。

然而牙周病復發往往就在於未能徹底清潔牙齒，才讓牙菌斑重新滋生釀禍。徐慶雲曾收治1名20多歲女患者，本身有牙周病家族病史，曾做過牙周全口治療後狀況穩定，嫁到國外5年後返鄉探親，回診後赫然發現上下排各4顆門牙已搖搖欲墜，幾乎快喪失咀嚼功能，牙周病復發相當嚴重。女病患才坦言國外看牙昂貴，未定期看診，結果不僅再次做了牙周治療，留不住的門牙只能進行植牙，這才學到教訓，決心認真徹底做好口腔清潔。

●骨頭條件好壞 攸關植牙所需時間的長短

植牙過程主要視骨頭條件的好壞，年齡為其次，如果牙床骨條件良好，採微創植牙、當天拔牙、當天種植，3個月就能完成；若因牙周病感染導致牙床骨已缺損大半，除了必須先治療1個月的牙周病且穩定後，還必須等待3至4個月讓牙床骨頭長好，才能進行植牙，前後療程需費時近半年的時間。另外，心血管病患或糖尿病患者，以及骨鬆患者正在服藥治療，植牙術前須與醫師討論需停藥或調整用藥，以確保手術安全。

國內現今植牙技術發展純熟，徐慶雲強調，各國廠牌的人工牙根差異不大，除了要看患者本身的齒槽骨條件好壞之外，植牙過程中包括植體植入寬度、補骨的角度等，都需要醫師的經驗與判斷，患者植牙前應慎選有經驗、口碑及有植牙證照的專科醫師才有保障。

不論蛀牙、牙周病、假牙或植牙治療，術後的牙齒清潔保養一概不能忽視，徐慶雲提醒，牙周病治療完後應3個月回診1次，待牙周病狀況穩定後，半年回診洗牙即可，三餐飯後的口腔清潔，除了應徹底刷乾淨牙齒、牙齦交界處，並用牙線清潔牙縫，可輔助使用沖牙機或漱口水，定期回診讓醫師檢查牙周狀況，就可以及早發現問題。

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