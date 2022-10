由於俄羅斯侵略烏克蘭、侵犯烏國人民的人權,波蘭國會上院參議院今天一致表決通過決議,宣告俄羅斯當局是支持和實施恐怖主義的政權。

「波蘭紀錄」(Notes from Poland)網站報導,決議寫道:「俄羅斯入侵者藉由轟炸平民目標來恐嚇烏克蘭城市居民。身著俄羅斯軍服的土匪在占領土地上折磨並殺害戰俘和平民。」

決議還說:「他們綁架烏克蘭孩童,將他們養作政權禁衛軍。」這裡指的是歷史上鄂圖曼帝國從殖民地擄走孩童、把他們變成爪牙的過往。

波蘭參議員們補充表示:「我們從歷史課本裡清楚知道這些恐怖主義行為,歐洲人以為再也不會受到種族滅絕和戰爭罪行的威脅。然而與此同時,蒲亭(Vladimir Putin)和他的暴力機器重拾史達林主義和納粹政權的殘酷行徑。」

參議員們敦促國際社會確保俄羅斯必敗,且俄國要為其戰爭罪行在國際刑事法院(International Criminal Court)受到責任追究。

反對派在參院占多數席次,因此掌控有100個席次的參院,但今天出席表決的朝野85人全數表決支持通過決議。

參院議長格羅茲基(Tomasz Grodzki)告訴波蘭民間電視台TVN24:「參院一致通過這項決議,我深感驕傲,因為我在布查(Bucha)和伊爾平(Irpin)看到的景象讓我永生難忘。這不是一場軍事對抗,而是殘酷的恐怖行徑。」據稱俄羅斯在烏克蘭境內的布查及伊爾平犯下種種戰爭罪行。

今年1月,俄羅斯入侵烏克蘭前,執政黨占多數的波蘭下院眾議院(Sejm)通過一項決議,譴責俄羅斯違反國際法,破壞歐洲和平;該決議呼籲國際社會給予烏克蘭更多支持。

自俄烏交戰以來,波蘭一直是烏克蘭最強力的盟友之一,不僅提供軍事、人道和外交支持,還收容最大批的烏克蘭難民,目前估計人數在100萬人左右。

立陶宛議員5月一致通過一項決議,宣告俄羅斯為「恐怖主義國家」,「對烏克蘭人民執行種族滅絕」。拉脫維亞國會8月將俄羅斯列為「恐怖主義國家」,必須為烏克蘭境內種族滅絕情事負責。

美國新聞網站Politico歐洲版「歐洲政治報」(POLITICO Europe)報導,波羅的海三小國第3個國家愛沙尼亞國會本月宣布俄羅斯為「恐怖主義國家」,波蘭如今成了第4個通過這類決議的國家。

在國際組織方面,根據烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)報導,歐洲理事會議員大會(Parliamentary Assembly of the Council of Europe)本月13日也通過決議,宣布俄國為「恐怖主義國家」。(譯者:李佩珊/核稿:嚴思祺)1111027