韓團BLACKPINK成員Rosé穿著的NMD_V3經典鞋也加入3件68折活動。（adidas提供）

雙11期間，凡於adidas官方網站消費滿6000元就送限量品牌後背包。（adidas提供）

一年一度雙11即將來到，為了回饋喜愛運動的消費者，adidas官方網站將於11月3日中午12點至11月13日獻上2件72折、3件68折折扣，還有限量優惠專區。另單筆消費滿5000元就送300元優惠券，消費滿6000元不只可以免費帶回adidas品牌後背包或毛毯，更首度加碼明星鞋款抽獎活動，中獎幸運兒可以任選定價5000元以下的鞋款免費帶回家。

此外，雙11期間，首次加入adidas會員可現抵200，金＆銀＆銅等級會員單筆消費每滿3000元，再送300元優惠券無上限，搭配雙11滿5000元就送300的優惠，等於買6000再省900元。為歡慶2022年卡達世界盃足球賽的到來，自11月1日起，凡於adidas官方網站購買世足系列商品滿 5000元，即可獲得只送不賣的超限量德國隊托特包；可以搭配雙11優惠，單筆消費湊滿6000元再帶回限量品牌後背包或毛毯，送完為止。

今年adidas Originals攜手大勢女團BLACKPINK演繹「城市遊牧」的精神，強勢回歸的經典街頭指標鞋款NMD_V3，還有翻玩單寧、刺繡 Logo 與布標元素的系列服飾，也都加入3件68折活動。此外，台灣跑者的年度盛宴「臺北馬拉松」將在12月18日開跑，受到馬拉松愛好者喜愛的ADIZERO系列也可透過3件68折優惠入手，好比ADIZERO ADIOS 7搭載超輕量 Lightstrike Pro避震科技，創造絕佳速度感，原價4290元折後優惠價只要2917元。

進入秋冬氣溫驟降，adidas攜手品牌大使坤達與奧運射擊國手吳佳穎，穿上個性外套、打造獨一無二的自我風格。坤達穿著的連帽風衣外套，採用金屬光澤防撕材質拼接輕彈平織面料，堅韌又舒適；吳佳穎則著用同系列的拼接連帽外套，夢幻馬卡龍色系氣質甜美又兼具防風保暖功能，2款原價2690元起搭配3件68折不到2000元就能入手。

adidas三大購物平台momo購物網、蝦皮購物、Yahoo購物中心，也同步加入消費滿2件享72折的優惠行列，祭出各自的期間限定優惠，不論你習慣在哪裡購物，都能找到最省荷包的優惠方案。