海洋污染受到關注，花蓮東海岸出現海廢。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

海洋廢棄物污染問題廣受關注，當中廢棄漁網具也是海廢主要來源之一。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣環保局近年持續透過各種方式清除海廢漁網，包括淨灘活動、環保、潛海艦隊等。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

海洋廢棄物污染問題受到關注，花蓮緊鄰太平洋，保護海洋資源刻不容緩。環保局組「環保艦隊」、「潛海戰將」淨海聯盟，到水底協助清除污染垃圾，當中不少被丟棄的漁網、塑膠垃圾，今年這些「海廢」被清量多達15公噸，呼籲民眾不要隨意丟棄垃圾，尤其塑膠製品做好回收，讓海洋恢復生機。

花蓮縣所轄海岸長度為全國之冠，海洋廢棄物問題在全球日益嚴重，估計每年約有數百萬的海洋生物深受其害，當中廢棄漁網纏住許多海洋動物，垃圾被海龜誤食，阻塞消化道，海洋資源遭受嚴重侵蝕破壞。

花蓮縣環保局水污科長彭如秀表示，近年持續透過各種方式清除海廢漁網，包括淨灘活動、環保艦隊、潛海艦隊，並由漁會宣導回收漁民廢棄漁網。其中環保艦隊請漁民出海捕撈作業，發現廢棄漁網或垃圾協助帶回處理；並請花蓮潛水協會愛好者下水浮淺時，幫忙清除海底垃圾，發現廢棄物中漁網仍不少。

環保局統計，自2018年起清除海面上的海漂垃圾及潛入海底廢棄物，林林總總海洋垃圾量達15公噸之多。

此外，環保局成立水環境巡守隊逾16年，由民眾、社區、學校加入，至今已擴大20隊、495位志工投入水巡行列，累計海域巡周邊撿拾垃圾量更高達5555公斤。

由於高達9成以上的海洋廢棄物為塑膠，需要費時許久、或是幾乎無法自然分解，將永遠存在於海洋中對環境造成影響。環保局除了持續透過社區、學校等管道宣導外，更不要隨手丟棄塑膠垃圾，流入海洋將累積成浩劫，不可輕忽。