民進黨南投縣長候選人蔡培慧在街口拜票完，專程前往南投市社區探望關懷站的長輩們。看見眼前的長者，讓她想起帶大自己的阿公、阿嬤，也讓她下定決心，日後當上縣長一定要推動「敬老卡可以付健保費搭計程車」，一定要讓1000元的補助金用透透，讓她達成想好好照顧南投長輩們的願望。

蔡培慧今（27）日在臉書發文表示，她在街口拜完票，特別前往南投市的社區來探望關懷站的長輩們。她自己是阿公阿嬤帶大的農村小孩，他們都已經在天上跟著她的爸爸一起守護著她了，所以每一位南投的長輩就像她的阿公、阿嬤一樣。

蔡培慧指出，只要來到關懷站，她都會很努力的告訴大家：「阿慧當縣長，一定要推動『敬老卡可以付健保費搭計程車』，1000元的補助金一定要用透透！」蔡強調，她想好好的照顧南投的長輩們，讓青年無後顧之憂好好打拚。

針對年底選戰，蔡培慧喊話，南投需要慧做事的新縣長，11月26日是南投改變的關鍵時刻，「用行動，投下神聖的一票給蔡培慧，我們一起讓城鄉共好。」