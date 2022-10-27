民進黨新竹市長候選人沈慧虹27日提出5大社福措施，未來將推動在宅醫療、18-20歲特殊境遇兒少銜接型無息生活貸款、增設早療與身障照護據點、全市公共建設納入通用設計、加強身心障礙者就業媒合等，包含特殊境遇者、獨居老人、早療孩子及身心障礙者，全都要照顧到。

沈慧虹27日在市議員李妍慧、陳建名、鄭美娟、施乃如、劉康彥、曾資程，議員候選人劉彥伶、林盈徹、楊玲宜陪同下，舉行社福政策記者會。沈慧虹說，竹市有46萬人口，有特別需求的群體在政見版圖上也不能缺席。

沈慧虹說，過去市府推動早療三支箭，早療補助全國最高，也設立竹竹苗首座公設早療中心，協助有需要的家庭；另外，竹市也發展呷熊飽餐食服務，讓孩子在寒暑假，也能吃到熱騰騰的營養午餐，同時也提供給弱勢民眾緊急的餐食需求。

今日提出5大社福措施，沈慧虹說明，首先是「多帶你走一下」，因許多特殊境遇孩子年滿18歲後，一切照顧中斷，無論升學、就業都有很大壓力，因此，她未來將推動18至20歲無息貸款，由市府擔任保人，讓孩子能夠繼續安心發展。

第2是「隨時隨地接住你」，沈慧虹表示，未來將推動「在宅醫療」，讓獨居老人、身心障礙者在家就能接受完整的醫療服務；第3「交給我來顧著你」，沈慧虹表示，目前新竹市有1座早療中心及1個照護據點，未來將持續增設照護據點，從「1中心1據點」成長為「1中心3據點」。

第4是「自己來有尊嚴」，沈慧虹表示，「通用設計」的概念要讓每個人都能使用，才是真平權，未來將推動全市公共場域納入通用設計。最後，沈慧虹強調，未來也會持續辦理身心障礙者就業媒合服務，照顧身心障礙的朋友，協助他們找到工作，自食其力、有尊嚴過日子，可以「一切自己來」。

沈慧虹也強調，若當選未來將以「打造平等環境」、「加強關懷資源」兩個政策理念，持續針對特殊境遇孩子、獨居老人、發展遲緩者及身心障礙者，量身定作各項政策，讓政府做最大的後援。