民進黨基隆市長候選人蔡適應27日下午，赴基隆地檢署按鈴提告國民黨候選人謝國樑。（張志康攝）

民進黨基隆市長候選人蔡適應27日具狀向基隆地檢署狀告國民黨基隆市長候選人謝國樑，理由是謝國樑26日表示，蔡的競選團隊都是黑道，蔡適應依《選罷法》狀告謝國樑「意圖使人不當選」。對此，謝陣營表示，後續將列出蔡後援會曾被列為治平對象者。

蔡適應表示，謝陣營最近找來一些與基隆沒有關係的人來輔選，這些人都曾是讓基隆陷入黑暗時代的劊子手，看得出來對手已經沒有招數了。他進一步指出，謝陣營指控蔡的競選團隊都是黑道，讓他無法接受。

蔡適應表示，他從政以來坦坦蕩蕩，近年來在林右昌與他的合作下，基隆的進步有目共睹，比起國民黨執政時期，那才叫做「黑雲罩頂」。他認為謝瘋狂、不理性的亂指控，讓他非常生氣。

蔡適應指出，選戰打到目前為止，即使曾經遇到他人提出不實的事情，他也一直透過媒體、發言人以及臉書等社群媒體做出聲明，而不是採取提出訴訟的手段。但這次對手謝陣營針對他的競選團隊的指控，他認為已經是秀出無止盡的下限。

謝國樑27日接受網路節目訪問，主持人建議同時邀謝與蔡同時上節目，謝國樑表示，「我也很樂意跟蔡適應一對一辯論，蔡適應好膽麥造（有種別走），給我一起上節目。」

另外，謝國樑26日批蔡適應團隊賄選，謝國樑表示，「已親自跟地檢署告發，若是惡意抹黑，為何要告發？」謝國樑說，很多里長表示有收錢，等同收賄，但蔡適應陣營暖暖後援會的黑道勢力龐大，在畏懼其背景的前提下，讓部分里長不得不配合。