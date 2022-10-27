嘉義縣政府2020年起陸續推動朴子市、東石鄉和布袋鎮等鄉鎮市開出幸福巴士，考量固定路線車輛不易調動、大車油耗、維護成本高，為讓公共運輸服務更便民，11月1日起，朴子市、東石、布袋3鄉鎮幸福巴士路線由台一大車隊接手經營，路線、班次不變，還多了預約制度，民眾如採預約叫車，除15公里內基本價100元，超出的公里數計費，政府最多補助320元，服務變彈性。

因應交通部公路總局積極推動幸福巴士2.0計畫，繼縣府與溪口鄉公所參照其他縣市推出幸福小黃後，11月1日起，朴子市、東石、布袋也升級改由計程車跑線經營。

建設處道路管理科長陳思良說，幸福巴士服務升級有3大重點，除維持原本站位繼續服務外，也將3鄉鎮市主支線整併為單一路線，讓民眾搭乘更加容易辨識，其次是民眾可以彈性預約選擇在這3鄉鎮市任一地點上車或下車，讓服務更加便利，達到Door to Door服務。

第3個重點是民眾預約，路程15公里以內，每人以100元計算，超過15公里者依嘉義縣計程車費率收費，民眾實際跳表費用中，政府補助320元，鼓勵民眾透過「嘉義縣iBus 2.0」APP線上預約幸福小黃，只要在幸福小黃巴士可提供預約服務時段內，線上點選想要搭乘的起迄站位及搭乘時間，台一大車隊就能調度，盡快為民眾安排預約服務。