台中神岡爆發驚人桶屍命案，檢方27日上午在台中榮總懷遠廳進行相驗解剖，現場疑似有兩名像是家屬的人到場，相驗結束，台中地檢署重大專組檢察官胡宗鳴對媒體提問均未回答，只表示，相關案情相由地檢署發言人統一對外說明，隨即乘車離開。
台中神岡一處場廠房26日被人發現塑膠桶有手臂外露，進而報警發現裏頭竟是水泥封屍，警方也將先前承租該處的一名33歲女子列為關係人，由於其50多歲男友已失蹤兩年，懷疑已被害身亡，目前仍待檢警釐清死者身份。
由於台中市生命禮儀所崇德館整修，檢方27日上午借台中榮總懷遠廳進行相驗解剖，現場疑似有兩名疑似失蹤者家屬到場，但2人檢視大體後均因遺體不完整，不敢確定就是已報案失蹤的家人。
整個相驗約在上午11點結束，胡宗鳴步出解剖室，只表示，相關案情等待解剖報告出爐，並由地檢署發言人統一對外說明。
現場有媒體問及，遺體穿著？蠟化是否難以採證？遺體是否為失蹤人口？家屬有無到場？檢察官均未回答，直接乘車離去。
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