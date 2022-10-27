STANLEY白不鏽鋼TOGO冷水杯，1250元，容量為20OZ。（星巴克提供）

接近年末，意外耶誕佳節即將到來，星巴克發布一系列精采檔期新品揭開序幕，今年度除再次攜手Stanley推出一系列聯名商品，運用經典耶誕的代表色系綠色與紅色系，帶來四款不鏽鋼杯外，還推出餐食盒，以不鏽鋼打造而成，搭配較深的野地綠色與簡約的品牌聯名字樣，帶來剛性十足的率性風格。

本次最受矚目的聯名系列，更包括台灣市場推出限定開發的白色系商品，象徵寧靜溫馨的耶誕白色，運用於各式器物中，顧客持續好評的TOGO冷水杯、不鏽鋼杯、以及附有咖啡濾器的不鏽鋼濾壓隨行杯等，雋永簡練的外型，為耶誕贈禮增添全新選擇。

本次Stanley聯名系列更首度推出「STANLEY白18OZ不鏽鋼瓶」及「STANLEY白25OZ不鏽鋼壺」，提供更多元的容量選擇，設計上延續此系列一貫的純粹雪白外觀加上簡約的品牌字樣，極簡有型。

台灣質感工藝品牌WOKY也在2022年下半年度誠意推出升級版「–[●●]渾圓杯」，將暢銷超過25萬杯的「手提激凍輕芯鈦瓷易潔層保溫杯750ml」進化，除保留忠於飲品真實原味的WOKY首創工藝「輕芯鈦瓷易潔層」，另選用「頸部封水結構」，有效隔絕飲品與外在環境，輕鬆因應各式使用情境。封水矽膠另有貼心可拆卸設計，讓衛生與清潔不再費神；同步有感提升使用容量至770ml，將保溫瓶融入在地生活情境與手搖飲日常。首波預購推出5款品牌原色與4款台灣手摘茶系列，即起正式於嘖嘖募資平台開跑。