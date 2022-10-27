星宇航空（2646）拚疫後商機，今（27）日宣布史無前例大幅增班＋超級優惠！將於明（28）日開跑的2022線上旅展，官網全航線機票9折，同時宣布福岡、大阪、東京及曼谷航線增班，宿霧航線則預定在明年1月17日開航。

星宇2022線上旅展提供官網全航線機票9折，凡購買11月1日至2023年3月31日間，適用日期自台灣出發之行程，即可享有此難得優惠。另外，為了歡慶全民啟動「飛航模式」，自11月1日至12月31日，星宇開放全艙等無限量使用機上Wi-Fi服務，讓旅客即時分享重啟旅遊的喜悅。

隨著台灣邊境解封，全民海外旅遊風氣增溫，星宇針對熱門旅遊航點福岡、大阪、東京及曼谷進行增班，福岡自11月1日起每日飛航一班；大阪及東京自12月1日起，每日二班直飛；曼谷自1月20日起，每日二班直飛，增班後旅遊時間彈性大幅增加，旅客將可搭配早去晚回的航班，將在當地遊玩的時間最大化，海島渡假勝地宿霧也規劃於明年1月17日開航，天天一班直飛。