民進黨台中市長候選人蔡其昌今天在北屯公園舉辦「台中FUN樂園」政見說明會。（張亦惠攝）

蔡其昌簽署特公盟「許孩子一個永續的遊戲城市」承諾書。（張亦惠攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌27日在北屯公園舉辦「台中FUN樂園」政見說明會，蔡其昌說，盧市府公園改造一昧衝量，許多家長評價是「改造後比改造前更難玩、更糟糕」，盧市長卻還拿改造公園的數量當政績，未來自己上任後會讓公園變得豐富、多元、多量、好玩，並把孩子跟家長的意見納入規畫。市府建設局回應，美樂地計畫廣受好評，今年朝向旗艦型特色公園方向再提升，也都有邀請市民參與。

蔡其昌今天與台中市議員曾朝榮、賴佳微、台中市議員候選人謝家宜、蔡雅玲及陳俞融及台中遊戲場許願池社團共同召開「台中FUN樂園」政見說明會，蔡其昌針對台中市的公園改善提出五項原則，包括「豐富」、「多元」、「多量」、「好玩」以及「參與」。

台中遊戲場許願池的邱媽媽說，遊戲是幫助孩子身心發展和建立與他人連結甚至未來學習的重要媒介，去年初時發現台中的兒童遊戲場被改得愈來愈低矮幼齡，而北屯兒童公園今年3月被許願池家長票選最想要改建公園的第一名，但以旗艦型遊戲場來說，目前市府只規畫了一半的經費。

蔡其昌說，自己過去也會帶孩子到各縣市的特色公園遊玩，但這幾年來，相較屏東等地，台中市沒有讓市民滿意的特色公園，非常可惜。

蔡其昌強調，未來除把家長跟孩子的意見納入規畫外，也會成立公園行動委員會，協助市府以分齡適能及分區進行社區公園整體規畫，並盤點公園現況與有系統化的分類與檢討，讓台中市成為兒童遊樂園。

建設局表示，台中市政府2019年起以「台中美樂地計畫」規畫公園綠地品質提升相關工作，在符合「兒童遊戲場設施安全管理規範」的前提下，朝既有設施項目不減少改善，不僅屢獲大獎，也獲前來考察各縣市好評。

建設局說明，今年朝旗艦型特色公園方向再提升，即將開放的太平馬卡龍公園就是旗艦型特色公園，中央公園、北屯兒童公園、后里森林公園、梧棲漁寮公園、南屯豐富公園及太平921震災公園等6處公園也在進行中，配合設計階段擴大辦理參與式設計工作坊，邀請市民、民意代表及公民團體共同參與設計。