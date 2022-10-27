19年前台北縣議員高敏慧、楊寶猜、王淑惠及呂世喜等10人，把議員補助款「賣」給需要經費辦活動或購置設備的業者；業者只拿到申請金額的3成，其餘7成變成議員們的「賄款」，最高法院依收賄罪各判有期徒刑2年到6年5月不等，10人都要入獄。已通知檢方啟動防逃機制。

遭判刑定讞的新北市議員高敏慧及時任縣議員的楊寶猜、王淑惠各遭判刑5年，吳天麟判刑6年5月，顏世雄判刑3年6月，何淑峯判刑4年10月；呂世喜、宋進財均判刑4年，金中玉判刑3年10月，徐陳麗華判刑4年10月定讞。

高敏慧等人透過友人成立的公司做為白手套，利用「議員補助款」制度，勾結多名議員，接洽台北縣「大自然戶外休閒推廣協會」等社團，表示有議員補助款經費可贊助，但只能使用補助款3成款項。受補助團體及業者提供不實收據，縣府承辦人員核撥款項後，社團負責人將補助款7成交給白手套轉給配合的議員。

台灣高等法院更一審認為，議員行為構成收賄罪，考量朱佩瑛在檢察官偵查中自白犯行，並繳回犯罪所得，從輕判刑2年，緩刑3年，此部分未上訴已確定。另10位時任議員提上訴，最高法院認為，10人只是任意指摘不影響判決結果的枝節性問題，駁回確定。