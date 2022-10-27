年底是各大品牌祭出大檔促銷的時間，除了百貨週年慶外，最受消費者喜愛的雙11購物節即將到來，每年帶來驚人的效益也讓實體通路業者紛紛加入雙11戰局，冰淇淋品牌莫凡彼同樣不遑多讓，今年雙11購物節為回饋廣大消費者， 11月3日至13日到莫凡彼餐廳門市購買500ml和現挖品脫473ml冰淇淋，即可享買二送一優惠。

此外，品牌也加碼買五送三，最低一盒206元！(原價330元／盒)，莫凡彼以擁有眾多獨特口味出名，現場超過20種口味任選，相信能夠滿足不同喜好的消費者。同時間網路商店也推出500ml盒裝冰淇淋優惠，任選可享買二送一，平均一盒220元，活動期間消費滿3000元再享點數回饋加贈2％。

由於不少民眾消費時會將儲存空間列入考量因素，去年莫凡彼創新推出冰淇淋寄杯服務，引起消費者熱烈迴響，不只大大減輕民眾負擔，也打造出更輕鬆便利的消費模式，今年延續好評再次推出，讓大家繼續放心一次入手。凡於莫凡彼餐廳門市購買500ml和現挖品脫473ml冰淇淋買五送三活動，即可享有寄杯服務，每組再限量加贈品牌保冷袋一個。