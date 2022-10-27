女星蔡詩芸與老公王陽明甫結束日本行返台工作，昨（27日）出席法國巴黎品牌Balenciaga新店開幕活動，長期是Balenciaga愛好者的她，直言自己相當欣賞設計師Demna的設計風格與哲學，自己雖很少嘗試印花風格裝束，但時尚的就該大膽一試；她也說此次與老公飛往日本欣賞Kid Cudi演唱會，也帶了小孩去Disneyland樂園玩耍，是相當愉快的放鬆行程；雖然最後因時間因素未能好好盡情購物，「但今天出席Balenciaga就可以開心的買給自己了。」她也說鑲滿水鑽的Le Cagole肩背包讓她很心動，心心念念都是該包，可見Balenciaga的魅力有多強。

Balenciaga於台北新光三越信義新天地A9全新盛大開幕，延續設計師Demna的黑暗末日感，以大量燈柵做為封頂、水泥斑駁灰做牆面裝飾，部份服飾與鞋款也以做舊處理，完整傳承Demna的荒蕪大陸。而全新開幕的A9店亦引進獨家專賣的Le Cagole迷你電光粉肩下包與鍊帶肩下包，並搶先曝光2023 Garde Robe系列，該系列融合了高訂與時裝傳統，從選料到剪裁，均充滿強烈的高訂風格。

充滿水鑽的Le Cagole肩下包讓蔡詩芸念念不忘，售價22萬元。（Balenciaga提供）

BALENCIAGA 新光三越台北信義新天地A9全新概念店。（Balenciaga提供）