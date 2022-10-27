橋頭地檢署會同警方破獲國內首宗第三支付業者，協助不法線上賭博娛樂城及假投資詐欺集團等業者進行洗錢案件，涉案2家公司洗錢款項高達70億8838萬4599元，不法所得高達3億多元，詐欺被害人數達247人，案經橋頭地檢署偵結，將蔡姓金主及公司負責人等27名被告依涉嫌詐欺及違反銀行法、洗錢防制法起訴。

專案小組調查發現，幕後金主蔡男與國內2家蔡姓及賴姓科技公司負責人謀議，由蔡男出資，先指示集團成員成立多家人頭公司，並擔任各人頭公司帳戶的提款車手，待被害人透過科技公司建置的金流付款代收系統付款，由2家公司匯至人頭公司帳戶內，再由車手提領。

這2家第三方支付公司，其代收平台串接至某娛樂城等73間賭博假投資網站，當賭客（被害人）在賭博假投資網站刷卡時，會以2家公司作為特約商店接受刷卡，再由公司將該筆刷卡交易，分派旗下不實人頭商家（次特店），涉嫌製作不實商品交易內容，完成三方不實交易，而銀行誤以為信用卡消費為合法，進而撥付款項，並隱匿賭博假投資網站犯罪所得。

檢方調查，第一家科技公司洗錢方式，自2021年至今，被害人數達31位，涉及洗錢虛擬帳戶達76個，洗錢金額初估達4億 6000 萬元以上，不法獲利有1100 萬元以上；另一家洗錢方式，自2021年至今，詐欺報案被害人數高達 216位，涉及洗錢帳戶達569個，洗錢金額初估達新台幣33億元以上，不法獲利有1億元以上。

專案小組於今年6月底展開收網行動，拘提蔡姓幕後金主、兩家公司負責人、會計、經理、工程師、記帳士、車手等45人，並聲請法院羈押蔡等7人獲准。

專案小組調查發現，從去年至今，這兩家第三方支付公司，詐欺被害人數多達247人，初估洗錢金額超70多億元，不法獲利逾3億多元。