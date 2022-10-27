天氣轉涼，一名女網友表示，她拿著保溫罐去餐廳買熱湯回家，怎料到家後卻打不開蓋子了，尷尬狀況讓她急得上網求救，不少過來人建議，可以把保溫罐的蓋子淋熱水或泡在熱水裡，熱脹冷縮一下就開了。貼文也引起網友討論，不少人大呼長知識了。

一名女網友昨在臉書社團《不塑之客》上發文表示，天氣轉涼，她提著保溫罐去餐廳外帶熱湯，熱情老闆接過蓋子就緊緊轉上，而原PO到家後卻發現保溫罐打不開，獨自嘗試開罐許久，無奈之下只好求助網友幫忙，詢問到底要怎麼樣才可以順利吃到保溫罐中的午餐。

貼文引起網友討論，「打不開好崩潰，老闆怕灑出來，幾乎都會鎖緊」、「這款保溫罐廠商為避免打不開的狀況，有在罐身上留下記號，只要鎖到記號點上的位置，就可防漏且不會鎖死」、「我也有過這樣，老闆下次拜託不要鎖那麼緊」。

不少網友提供許多妙招解決，有人說可以在蓋子上綁橡皮筋，摩擦力增加，用力轉可能就開了；另有許多內行人透露，直接往保溫罐的蓋子淋熱水，或是將保溫罐泡熱水，接著就能輕鬆轉開原本鎖死的罐子。不過，保溫罐被鎖死以後，突然打開可能會出現「蹦」的聲音，這是正常的狀況，大家不用太擔心，專業解說讓網友直呼「長知識了」、「太酷了，以前都是找壯丁來幫忙」。

女網友也說，嘗試各種各樣的方法，最後她將整個保溫罐倒放泡在剛燒滾的熱水中，大約10分鐘後拿出來，輕輕一轉就開了，真的超神奇。而這次的慘痛經驗也讓她學到教訓，下次買湯會請老闆手下留情，不要把蓋子轉那麼緊。