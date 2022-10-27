新北市三峽區25日發生軍用卡車轉彎時，因內輪差捲進機車，導致母女雙亡的悲劇，交通部長王國材今日召開111年1至8月道路交通安全說明時，指國內大型車都已加裝大型車視野輔助系統，建議軍方可以參考加強。

交通部道安會今召開道安說明會，公布最新統計資料，並由王國材親自主持。據統計，111年1至8月道路交通事故件數、死亡及受傷均較去年同期增加，交通事故24萬831件，造成2000人死亡、31萬9741人受傷，比去年同期增加1萬3698件、增加93人死亡、增加1萬8164人受傷。

王國材表示，今年剩下的2個多月，已積極提出短期改善措施，包括加強宣導、取締、全面啟用科技執法等，力求達成今年事故死亡人數下降5％的目標。

王國材也注意到日前發生的軍卡輾斃一對母女事件，他指出，交通部過去對於大型車安裝行車視野輔助系統花了很多力氣，目前也在研發主動式的告警系統。他說，軍車是由押車軍官做輔助，如果可以，建議軍車也能做些改良加強，避開視覺死角。