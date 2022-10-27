「登山女神」曾格爾近來頻躍上新聞版面，先是被爆與已婚富商不倫戀，接著被專家質疑13小時攻頂世界第8高峰紀錄疑造假，對此，她稍早在臉書PO文表示調閱出完整資訊及軌跡，歡迎大家查閱。

曾格爾的無氧速攀紀錄屢遭質疑，儘管強調絕無造假，仍讓外界覺得充滿疑點，她稍早在臉書發文還原事件始末，強調自己當時在山上，才沒有即時回應媒體，接著表示自己是3C白痴，當初使用inReach是為了能夠方便傳送訊息，藉此取代昂貴的衛星電話，但在爆發此事前，根本不清楚如何看後台資訊，因為始終堅信親自爬上頂峰搭配全景照片及影片紀錄，就是強而有力的鐵證。

曾格爾表示當初從雪堆裡挖出InReach，嘗試將路徑與軌跡輸出，但卻無法看到詳細時間點位，一度以為是機器故障，經過網友及美國Garmin協助下，Mapshare已呈現出完整時間點位，提供大家自行查閱，至於懷疑她買通的人，自己願意分享認證官和攀登公司的資訊，供有興趣的人查核，至於懷疑沒有登頂，質疑照片跟影片 EXIF 時間作假的人，她也願意提供原始機器和檔案證明。

不過，曾格爾也為不熟悉產品使用致歉，強調盡所能提供事實和佐證資料，畢竟國內外登頂破紀錄者鮮少被質疑，但為了捍衛名譽，只要能做到的都願意提供，對於自己這段日子以來，遭到許多攻擊和汙衊，已經超過可受公評的範圍，預計將採取法律行動，未來則會把心力專注在挑戰每個紀錄上。