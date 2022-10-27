苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部27日指出，再次接獲熱心民眾通報，由於鍾東錦民調仍居高不下，特定陣營將使出殺手鐧，準備找來假證人謊稱收到「走路工」或是「買票錢」，因此發起「清廉參政」連署，除宣示個人清白外，更希望杜絕買票、賣票的行為，也呼籲鄉親如果聽到有人可代表鍾議長買票或賣票，那絕對是「假的」，可直接報警或與競選總部連繫，總部律師團將立即協助檢舉賄選。

鍾東錦競選總部指出，近日有民眾向總部爆料，對手陣營眼看著連日來從立法院黨團的攻擊與打壓不見成效，鍾東錦的民調不降反升，近日將仿造高雄「走路工」事件，利用假證人、假事件誣陷鍾東錦陣營賄選，甚至對方擬定出3、4套劇本，包含在遊覽車上拿出千元大鈔，要出遊的鄉親支持鍾東錦，或是送出超過30元以上的禮物，最誇張的是找來假證人直接說收到買票錢。

鍾東錦競選總部指出，只要民眾有聽到或看到類似行為，請立刻打電話通報警方，或是直接拍照蒐證，總部律師團可協助代為提出檢舉。

鍾東錦指出，從事公職以來，「清廉參政」是對自己最基本的要求，為杜絕早期賄選行為，也發動「清廉參政連署」，連署內容包含2個期間，分別是選前，呼籲同陣營里長、村長、鄉鎮市長、代表、縣議員，絕對不能買票，同時提醒鄉親珍惜寶貴的一票，絕對不要賣票。

以及選後，鍾東錦若順利當選縣長，將強力要求縣府官員，不收紅包、不拿回扣、不講人事，如有違反公務員廉政倫理規範，一律送交政風查辦，絕不留情面。根據情資顯示，對手目前正在策劃假證人、假買票、真栽贓、真嫁禍的事件，呼籲鄉親共同對抗綠色恐怖的入侵，拒絕高雄走路工事件在苗栗上演。