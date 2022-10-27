「2022高雄國際食品展」於27日上午在高雄展覽館南館隆重開幕，由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行、高雄市政府海洋局協辦，開幕儀式由高雄市羅達生副市長、經濟部國際貿易局李冠志副局長、中華民國對外貿易發展協會黃志芳董事長及海洋局長張漢雄等人一同為大會揭開食品展序幕。111年海洋局與高雄市20家優質水產廠商組成「高雄海味專區」一同參展，展區結合台灣水產公會所邀集水產業者，成為食品展最大的水產品專區，各家業者全力推出多款年度水產品限定優惠，配合滿額贈和抽獎活動，今年的食品展精彩可期。

海洋局與高雄市20家優質水產廠商組成「高雄海味專區」一同參展，成為食品展最大的水產品專區(高雄市海洋局提供)

海洋局和農業局齊心合力參展並推出高雄優質的農漁產品(高雄市海洋局提供)

副市長羅達生表示，高雄食品展歷年來都是南臺灣規模最大的專業食品展，也是最重要的食品會展交易平臺，是能讓企業買主及觀展民眾一次買足的商展。而今年是食品展舉辦第16週年，每年市府參與食品展不遺餘力，今年海洋局「高雄海味專區」展區邀集本市20家優質在地水產業者，共有66格攤位，籌組「高雄海味專區」，結合台灣水產工業同業公會籌組的「台灣水產公會專區」，堅強的黃金陣容，展出品項包含冷凍水產品、調理水產食品與休閒食品等各式商品；再加上農業局籌組「高雄物產館」精選17家業者參展，本市海洋局和農業局齊心合力參展並推出高雄優質的農漁產品，支持在地產業，讓採買企業買主及民眾在現場水產品與農產品一次買足，給辛苦的農漁民及業者更多鼓勵。

海洋局表示，今年「高雄海味專區」除了展售優質精選水產品外，每日更安排熱鬧的舞台活動，有藝人郭婷筠料理秀、「MOJAVA異國料理餐廳-餐酒海味料理」及「圓山大飯店-主廚海味料理」，還有多場舞台銷售活動；此外，展期間高雄海味專區推出最優惠消費滿額贈活動，只要在海味專區消費滿500元，即可換取鮪魚罐頭1個；消費金額滿1,000元，可換取高雄海味啤酒2瓶；消費金額超過2,000元，可換取海味券300元或高雄海味保冷袋(二擇一)，數量有限，兌完為止；還有加碼抽獎活動，滿額500元即可兑換一張抽獎券，最高可抽iphone14，眾多好禮獎不完，高雄食品展展期4天，10月27至30日每日上午10時至下午6時開放參觀，展覽最後1天至下午5時 (10月27日上午為專業買主時段，下午13時起開放售票參觀)，請各位朋友把握觀展時間，把雄青、尚澎湃水產品帶回家，消費滿額再換券搶好康，讓您買得開心、吃得安心，高雄海味雄豪邁(買)。