受供應鏈問題影響，以及為投資自動駕駛新創公司Argo AI提列巨額減損，福特汽車第三季營收和經調整後獲利雖優於市場預期，但淨損高達8.27億美元。

周三福特盤後跌1.25%，報12.66美元。

福特在9月中旬就曾發出預警，稱與通膨相關的供應鏈成本將較預期高出約10億美元。

福特自2017年開始投資Argo AI公司，德國福斯汽車則在2019年加入，但Argo AI在周三宣布倒閉，這表示福特和福斯這兩大車廠投入的數十億美元就這樣付諸流水。

福特宣布終止對Argo AI的投資計畫，這和其競爭對手通用汽車決定加碼投資旗下Cruise自動駕駛計程車（Robotaxi）部門的決定形成鮮明對比，突顯出隨著轉向電動車的財務需求持續升高，汽車製造商正面臨著艱難的選擇。

為了開發自動駕駛車，這兩家美國汽車製造商持續燒錢，也持續蒙受巨大虧損。

●第三季財報

福特第三季營收年增10.4%，為394億美元。

汽車事業營收為372億美元，優於市場預期的362.5億美元。

經調整後營業利益為18億美元，較去年同期的30億美元大減，但優於市場預期的17億美元。

經調整後每股營業獲利為30美分，優於市場預期的27美分。

第三季淨損益由盈轉虧，淨損達8.27億美元，因為對投資Argo AI提列27億美元的非現金稅前減損。去年同期為淨利18.32億美元。

●公司說法與展望

相較於通用汽車高層的樂觀，福特汽車顯得較為保守，財務長 John Lawler表示，明年福特在美國可能陷入溫和或適度衰退，而在歐洲可能面臨更大幅度的下滑。

福特預期全年經調整後的息稅前盈餘將達到約115億美元，較去年成長約15%，但處於公司先前發布之介於115億～125億美元目標區間的最低標。

●Argo AI

Argo周三發布聲明宣布將停業，並表示「這是和股東商量後做出的決定」。兩大投資者福特和福斯都表示將延攬Argo部分人才。根據投資者網站PitchBook的數據，Argo最近的估值為72.5億美元，但那已是兩年多以前的事。該公司在7月裁員150人，並表示正在調整業務計畫。

福特和福斯決定退出Argo AI，也戳破了自動駕駛車泡沫。福特和福斯各持有Argo約39%股份，Lyft持股約2%，其餘股份由Argo創始人和員工持有。

福特執行長法利（Jim Farley）周三表示，福特的開發重點將從Argo開發的全自動駕駛系統，轉向福特自行創設的先進駕駛輔助系統（ADAS）。該系統並非全自動化，車輛在行駛中仍需要人類參與。

法利在聲明中表示，要大規模量產能獲利的全自動車還有很長的路要走，而我們未必要自己開創這個技術。

創投家與企業顧問Evangelos Simoudis表示，隨著福特、通用和其他公司開始意識到他們必須擴大投資，且砸下重金投資的時間將拉得更長，自動駕駛車的「財務回報」便成了答案無從得知的謎題。至於福特和福斯決定退出Argo AI，Simoudis表示，「我們會看到更多這樣的決定」。