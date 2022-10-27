陳其邁 × 陳財佑：18歲公民權投同意

高雄市長陳其邁首支競選影片正式上映，陳其邁競選團隊復刻「都市傳說」陳財佑的看板、宣傳車，成功創造話題，連日來搶攻各網路社群，新推出的競選短片中，陳其邁親自駕駛宣傳車除了為自己拉票，也強化宣傳支持18歲公民權，力挺台灣年輕人「18歲轉骨登大人」的權利，這同時是陳其邁為了宣傳第2度親自駕車，再次掀起話題熱度。

陳其邁競總27日發布最新宣傳影片，陳其邁的「抓漏發財車」穿梭高雄，一路開進漁港與山間，除了陳其邁、陳財佑版本輛發財車首度同框，影片彩蛋也話題十足，原來陳其邁版的抓漏發財車司機就是陳其邁本人，這也是陳其邁繼10月7日拍攝「好孕專車」宣傳短片後，2度在螢光幕中扮演司機角色。

陳其邁首支競選影片，以陳其邁醒目的18歲大頭照、挺18歲公民權字樣，搭配司機親切的台語播音，吸引菜籃族、學生族群目光。最大驚喜橋段則是宣傳車司機竟是陳其邁本人，讓大家大吃一驚，陳其邁下車後，不只站在自己18歲大頭貼旁，還主動逗趣詢問對街學生「本人跟18歲照片像嗎？」

陳其邁指出，目前台灣滿18歲的青年在刑法與民法上將被視為具有完全行為能力，但選舉、罷免、創制與複決的權利，卻必須等到20歲。民主政治需要參與、學習，讓18歲公民權入憲，是讓台灣年輕人「民主轉骨登大人」的良方。所以競選團隊才會規畫一系列宣傳，就是為了持續強化宣傳18歲公民權。

陳其邁競選總部表示，台灣史上首次修憲案公民複決，通過門檻必須達965萬同意票，陳其邁競選團隊以抓漏看板、宣傳車，讓「18歲公民權」自然走進人群，成為日常話題，引發社群共鳴，此次加碼推出彩蛋影片，再度炒熱話題熱度，全力宣傳18歲公民權，呼籲大眾支持響應，給年輕人「18 歲轉骨登大人」的權利。