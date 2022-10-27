歐冠分組名單出爐之後，西甲三強之一的馬德里競技原以為抽到了上上籤，卻意外在小組賽陷入苦戰，27日在歐冠第5比賽日碰上德甲勒沃庫森，馬德里競技在裁判吹響比賽結束哨音後以2比2戰平，正當他們要接受淘汰出局的事實時，卻意外獲得罰12碼機會，沒想到擁有絕殺機會的馬德里競技卻不幸罰丟，也正式宣告從歐冠小組賽淘汰出局。

馬競與勒沃庫森在本屆歐冠小組賽列為B組，同組的還有比利時球隊布魯日及來自葡超的波圖，由於B組對手實力不算太好，擁有豐富歐戰歷史的馬競被認為能以小組賽榜首迎接歐冠16強，沒想到踢完前4輪，馬競只以4分積分位列小組第3，距離小組第2的波圖有著2分差距。

因此本戰面對勒沃庫森，馬競有著不能輸的壓力，在2度落後的情況下2度追平，只是在比賽結束哨音吹響之後，馬競依然無法超前比分，此時場邊的VAR(影像助理裁判)裁判帶給他們希望，經由主裁判觀看場邊錄影畫面後，吹判了勒沃庫森球員在自家禁區手球犯規，從地獄爬回天堂的馬競因而獲得罰12碼機會，重燃晉級淘汰賽的希望。

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在第99分鐘獲得12碼機會的馬競，沒有多久又從天堂掉到了地獄，主罰12碼的卡拉斯柯（Yannick Carrasco）踢的角度不夠刁鑽，遭到勒沃庫森守門員撲出之後，馬競球員跟進的補射也打在了對方身上，裁判也立即吹響比賽結束哨音，最終雙方還是以2比2收場，由於波圖本輪以4比0大勝布魯日，也意味著獲得1分積分的馬競，已經無法追上排名第2的波圖，只能以處於墊底的勒沃庫森爭奪小組第3席次。本屆歐冠西甲球隊當中，只有皇家馬德里確定晉級16強，巴塞隆納、馬競及塞維利亞皆遭淘汰出局。