西門實小師生以蝙蝠為故事主角創作繪本。(曹婷婷攝)

一般學校遇到闖進校園的動物不外乎貓狗，但安平區西門實小很另類，闖進校園的小動物居然是蝙蝠與招潮蟹，校方為此打造11個蝙蝠屋，提供飛來校園的蝙蝠有棲身之處，也完成30本雙語繪本，宣揚生命教育。

台南市安平區西門實小及南區志開實小老師蘇鳳珠今年分別獲得生命教育特色學校及績優人員獎項。其中，緊鄰安平樹屋與海洋的西門實小，生態豐富，校園常可遇見招潮蟹、蝙蝠等動物，這些小動物們的生態故事也躍上生命教育雙語繪本，師生除親手蓋蝙蝠屋營造友善蝙蝠棲息環境，小朋友也懂得如何協助幼小的蝙蝠回到蝙蝠屋，藉此學會愛護生命、珍愛身邊的人事物。

西門實小指出，疫情期間不少人對蝙蝠有誤解，孩子們長期與蝙蝠互動，知道蝙蝠能吃害蟲，並不可怕，也能將生活所學的經驗與知識，與更多人分享如何友善生態，潛移默化之下，貫徹生命教育的可貴。此外，師生們也將淨灘、服務長者等生活經驗轉化為繪本，從生活實踐生命教育。

教育局指出，西門實小於2018年已獲得教育部生命教育特色學校，今年再次獲獎，足見學校對生命教育推的用心；而志開實小老師蘇鳳珠除了不斷研發生命教育議題教案與課程，並深耕生命教育校園文化，將自己本身對生命教育豐富的經驗，擴散讓更多教師專業成長，未來也將邀請獲獎學校及人員分享推動生命教育相關活動，鼓勵各校持續推動生命教育，用教育闡揚生命的美好。