新北市政府今（27）日舉辦「2022新北招商成果大會」，展示4年招商亮眼成果，邀請駐台單位、外國商會等代表出席，共同見證新北市的改變。活動盤點4年來的招商成果，以招商成果、產業空間論壇、科技趨勢講座及土地媒合四大主題，並推出主題展座、大富翁地貼等現場互動方式，增強民眾對於新北市政府招商成果的印象。

新北市副市長陳純敬表示，自2019年新北招商一條龍成立後，提供投資案專人專案輔導，強化跨局處合作，加速行政效率減少廠商溝通成本，至今落實投資183件，帶動3600億元投資額與8.5萬個就業機會，成績有目共睹。新冠肺炎影響期間，新北仍積極促成南亞科技、三井不動產、光寶科技、迪卡儂、大同大隈及德凱認證等知名企業投資。

新北市經發局長何怡明以「新北蛻變 經濟實現」為題專題演講，說明新北市產業推動政策與成果，今年度更推出數位轉型4部曲，包括提供企業診斷諮詢服務、培育產業領域專才、解決企業營運資金需求，並加入18家數位系統供應商，提供媒合對接服務，帶動製造業者轉型升級。

下午新北產業空間論壇以「翻轉新北產業空間，再創經濟新局」為主題，邀請土地、不動產及產經分析領域的5位專家對談，因應後疫情時代全球產業鏈變化，剖析新北產業現況及洞悉產業發展新藍圖，趨動地方經濟發展。接著以5G科技、智慧創新技術、數位轉型及淨零排碳產業永續等熱門議題，邀請3名資深業師分享實戰講座，串連聯合國SDG永續發展目標，讓聽眾了解產業趨勢及科技應用的變革與機會，實現永續未來新場景。

經發局表示，新北市將積極協助業者佈局疫後轉型，讓在地業者安心深耕，新進投資廠商安心落地，攜手締造「安、居、樂、業」的新北好所在，共創繁榮新北產業新局，打造幸福新北市。