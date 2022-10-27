由農糧署東區分署署長徐輝妃（右)與大同鄉蔬菜產銷班第十六班班長高萬年（左），一同象徵性貼上有產銷履歷認證的貼紙。（吳佩蓉攝）

為推廣宜蘭縣大同鄉四季南山地區，生產的首批具有履歷標章優質認證的甘藍（高麗菜），遂農糧署東區分署與宜蘭縣政府、三星地區農會合作輔導菜農。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣大同鄉四季南山地區是台灣高冷蔬菜重要產地，亦是全鄉重要的經濟來源。（三星地區農會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為推廣宜蘭縣大同鄉四季南山地區，生產的首批具有履歷標章優質認證的甘藍（高麗菜），遂農糧署東區分署與宜蘭縣政府、三星地區農會合作，嚴選2100公斤的高麗菜，即日起陸續從產地直送縣內74所國小學生免費享用；另，三星農會青蔥文化館以每顆50元的銅板價限量促銷高麗菜，以開創產業新契機。

位於蘭陽溪上游的大同鄉四季南山地區是台灣高冷蔬菜重要產地，亦是全鄉重要的經濟來源，種植面積約1200公頃，其高麗菜為主力。三星農會獲農糧署「擴大推動大同鄉產銷履歷驗證輔導計畫」補助，廣邀菜農加入產銷履歷行列，建立生產安全蔬果的SOP，生產具有履歷標章的優質高麗菜，提高產品競爭力。

農糧署東區分署表示，為響應行政院推動的「食安五環」政策，遂與宜縣府、三星農會合作舉辦「產地直送履歷甘藍進校園」活動，嚴選2100公斤通過產銷履歷驗證的高麗菜，即日起配合產期陸續直送縣內74所國小，讓學生免費吃到新鮮美味且有身分證的高麗菜，也鼓勵消費者多選購有履歷標章的農產品。

另，三星農會青蔥文化館準備400公斤通過產銷履歷認證的高麗菜，28、29日上午10時開始，平均1顆1公斤重、市價約百元的高麗菜，以每顆50元行銷販售，每人限購2顆、每日限量200公斤，讓大家吃到更安全有保障的蔬菜。

大同鄉公所秘書陳成功表示，產銷履歷輔導計畫已小有成果，雖首次輔導僅8.5公頃，但它具有一個指標性，由產銷班知道其優勢在哪裡，且民眾越來越重視食安問題，讓國人吃了安心；也可提高蔬菜價格，以提升菜農經濟，相信未來會有更多農民響應參與產銷履歷種植方式。

署長徐煇妃表示，雖然這次輔導面積不多，但是透過好的開始，讓原住民的產業 可以做一個轉型，生產安全的產品；同時也配合農糧署推動兒童營養午餐3章1Q政策，把第一批有產銷履歷高麗菜送至學校，讓學童可以第一線吃到在地鮮甜、安全、安心的高麗菜。

徐輝妃說，感謝縣府農業處、教育處各方協助，讓產銷履歷的高麗菜有很好的起點，未來種植面積擴大，再透過三星地區農會建立好的品牌，就能大幅提升高麗菜的價值，讓農友有更好的收入。