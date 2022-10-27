蓮潭滑水主題樂園萬聖節活動送滑水體驗券。（柯宗緯翻攝）

金獅湖蝴蝶園萬聖節布置。（柯宗緯翻攝）

金獅湖蝴蝶園萬聖節布置。（柯宗緯翻攝）

金獅湖蝴蝶園萬聖節變裝小朋友。（柯宗緯翻攝）

萬聖節將至，高市觀光局推出超應景活動，將金獅湖蝴蝶園幻化成萬聖節園區，特地布置超大蜘蛛、南瓜等，翻身為萬聖節園區。另方面，蓮池潭纜繩滑水主題樂園推出搞怪變裝，就送免費滑水體驗。

高市觀光局長周玲妏指出，全國最大的網室蝴蝶園金獅湖蝴蝶園，平時就是小朋友校外教學的熱門景點，這次透過道具布置，自然造景搭配蜘蛛網、南瓜等元素妝點，讓來參觀的民眾體驗不一樣的過節氛圍。

至於左營蓮潭滑水主題樂園也舉辦「萬聖節變裝滑水」，10月30日下午穿上最絢麗的搞怪服裝，到場合照打卡就有機會獲得免費滑水體驗券，早已吸引多位愛好滑水人士率先響應，並用自己最炫酷的服裝挑戰滑水。

滑水主題樂園旁的「羣島」餐酒館也熱鬧舉辦變裝晚會，10月28日晚上變裝到店用餐即享有暢飲優惠，照片上傳官方IG後票選前三名還加碼調酒跟獎金1萬元。

觀光局補充，另外包括「2022高雄秋遊商圈觀光節」活動、駁二藝術特區舉辦「歐咪呀給萬聖季在高雄」及各大小飯店的活動，也讓今年高雄充滿著萬聖節氣氛。