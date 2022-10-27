致伸(4915)今舉行第三季法說會，公司第三季合併營收為223.4億元，年增率26%；第三季營業利益年增率42%。單季EPS為1.95元，再創歷史新高，毛利率為14.2%，營益率為4.7%，淨利率達4.2%，3率均較上季及去年同期走高；股東權益報酬率為15%，資產報酬率為5.2%。今年致伸全年營收和獲利都將再創歷史新高，公司接單以高毛利率為主，不會為了拼營收而犧牲獲利。致伸新竹RD研發中心已經在9月動土。

致伸財務長蕭英怡表示，科技業是高度精密管理的產業，致伸沒有庫存去化的問題，3Q庫存金額103.02億元，為今年最低；今年全年的資本支出控制在15億元左右。當大環境逆風時，正好可以檢討公司經營是否有不足之處。

致伸第三季營業重點包括:一、視覺需求強勁主要來自於汽車ADAS、B2B相機與智慧型相機。二、商業設備需求成長主因印表機及新案。三、智慧裝置介面衰退因PC/筆電/電競等電腦周邊產品需求較為疲弱。四、受惠於零組件缺料趨緩，聲學第三季度營收強勁。

致伸累計今年前3季的EPS已經達到4.77元，展望第四季，公司預估營收維持一個年增持平的水準，而獲利則是會優於去年同期，去年4Q的EPS為1.13元，換言之，今年4Q致伸EPS會高於1.13元。以此估算，致伸全年EPS可望突破6元。就產品分類來看，今年成長最為強勁為視覺影像。