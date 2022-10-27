台北市長柯文哲26日受媒體人黃光芹專訪談起與苗栗縣議長鍾東錦的「黑白配」，柯嗆國民黨主席朱立倫，「應該告訴我北台灣哪一個議長不是（黑道） 」，引起北市議員反彈，更喊話台北市議長陳錦祥瑛對柯文哲提告，今下午柯文哲被媒體問及此事，坦承自己開地圖砲亂打一通，講話不夠精確。

柯文哲今下午出席不公開行程時，被媒體問及專訪上提出「哪個議長不是黑道」言論，柯文哲先表示，幕僚說自己開地圖炮，但當時只是想要消遣國民黨主席朱立倫，他說鍾東錦是黑道不能提名縣長，那為什麼可以提名當議長，意思是說議長不用受黑道限制，縣長才要嗎？柯坦言自己就開地圖砲亂打一通，講話不夠精確。

而至於北市議員呼籲陳錦祥提告，柯文哲則表示，大家不會那麼無聊，柯更要大家不要挑撥離間，本來不問就沒事，沒事為什麼要越鬧越大；至於被問及認為哪個議長不是黑道，柯文哲四兩撥千斤表示，何必對號入座，自己就地圖砲亂打一通，專訪是在講鍾東錦案子，不要扯別的。

而媒體再追問，鍾東錦自稱不是黑道，但柯文哲的發言恐怕是幫鍾認證黑道，柯表示，這個國家的政治很奇怪，因為黑道不能提名當縣長，那為什麼可以當議長，不是很奇怪嗎？

而台北市政府發言人陳智菡也替柯文哲緩頰，表示柯文哲的訪談內容被標題簡化、原意遭扭曲誤解。柯文哲的原文是希望點出國民黨排黑的矛盾處，並非指全部議長都是黑道。