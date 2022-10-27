一名女網友日前準備結婚，母親向她的男友開出「大聘36+小聘18+餅錢6」，母親說因她們家境清寒，不要求宴客，只要聘金準備好，讓親朋好友、祖先知道嫁女兒就好，男友說沒辦法給這麼多錢，女網友也說沒有想拍婚紗、宴客，但這些錢省下後，男友仍拿不出60萬就有點過分了，2人大吵一架甚至想分手。

該女網友在Dcard發文表示，她日前準備與交往3年的男友結婚，她的母親開出「大聘36+小聘18+餅錢6」還說本來餅錢是18萬，已經很體諒男方了，但男方認為金額太高，母親則說她們是單親家庭，從小家境清寒，原PO體諒母親含辛茹苦照養她，不想因為聘金和母親鬧翻，但男友家卻無奈說真的沒錢。

該女網友的母親說不要求宴客，但大小聘餅錢是讓親朋好友、祖先知道嫁女兒，原PO也說沒有想拍婚紗宴客，如果這些錢省下，男方還不願出聘金實在有點過分，「很多別人想要的我都不需要，但只是要求大小聘餅錢而已為什麼沒辦法達到？」她與男友因為大小聘大吵一架，甚至有分手想法。

其他網友留言「妳家辛苦又不是他造成的，要不要婚宴跟對方應不應該給聘金有啥關係？妳趕緊分手放過人家吧」、「你媽要聘金有準備嫁妝嗎，沒拍婚紗宴客不然就直接登記就好，為什麼男方還要出聘金和餅錢」、「結婚不是賣女兒，光是大小聘+餅錢就要60萬，請問你有想好要帶多少嫁妝過去嗎」。

不過原PO後來更新內容，她說當初母親結婚時沒收聘金，僅收彩禮8萬，此外原PO父親即使已離婚，仍每個月給家用2、3萬，原PO不知道母親把這些錢花到哪裡，父親還說了很多母親蠻橫貪財的事。