英特爾旗下自動駕駛車部門 Mobileye周三以交易代號「MBLY」在那斯達克市場初次亮相，終場股價飆漲38%，收在28.97美元，創下今年以來美國大型公司上市首日的最大漲幅。

Mobileye首日登場以26.71美元開出，盤中最高站上29.85美元。該公司周二宣布其股票首次公開上市（IPO）預計釋出4,100萬股，發行價訂為每股21美元，較其設定之目標區間（18到20美元）高出1美元。

以21美元IPO價格估算，Mobileye預計將籌措8.61億美元，其估值約為167億美元，雖然高於英特爾在2017年的收購價153億美元，但受到通膨、升息和經濟衰退等利空因素影響，與去年底發布IPO計畫時預估的500億美元相比，身價縮水的幅度驚人。

外媒報導，Mobileye成為美國規模第四大的IPO案，也可能是今年最後一宗大型IPO。