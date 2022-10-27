民進黨桃園市長候選人鄭運鵬遭踢爆在大陸做生意期間，申請專利使用國籍及住址都是「中國台灣」，他本人回應這是台灣長期在國際專利申請上的困境，對此，國民黨桃園市長候選人張善政批評，鄭運鵬說這是透過事務所申請，所以他沒有責任，就像是八德運動中心天花板坍塌鄭文燦市長說是廠商責任，「民進黨一向是推責任推成這樣子。」

張善政說，民進黨一向遇到事情就是推責任，就是這樣的作風現在大家都看清楚了，至於自己則遭質疑擔任「數字王國集團有限公司」執行董事，遭質疑有中資背景。他則說，數字王國是國際上數一數二電影特效公司，執行長謝安是台灣人，他則是執行董事之一，是唯二兩席執行董事，運作這間公司運作得非常順暢，也做到國際知名地步，這是台灣人的驕傲，也會繼續往下走沒有問題。

至於桃園市長之戰似乎變成藍綠兩黨的抹紅大戰，張善政說，他擔任數字王國擔任執行董事，做的事情是讓對於特效想發展成事業的年輕人，有一個管道到美國好萊塢這種國際舞台去發展，而不是去賺人民幣，這一看就知道非常不一樣。