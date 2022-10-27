面對近年來ESG（環境、社會及公司治理）發展浪潮，中鋼公司推動5G策略建構低碳競爭力，分別是建置綠色製程、開發綠色產品、結盟綠色夥伴、投入綠色事業及實踐綠色生活。

為向公司同仁及集團子公司倡導「淨零綠生活」重要性，中鋼集團每年辦理綠色生活評鑑活動，今年經集團企業相互評比後，由中鋼結構公司發想的「將落葉變黃金，實踐循環經濟」之綠色創意主題脫穎而出，獲頒中鋼集團「綠色生活績效卓越獎」，27日由中鋼董事長翁朝棟頒給中鋼結構公司董事長陳火坤。

翁朝棟表示，中鋼積極呼應2050碳中和相關倡議，不僅成為「台灣淨零行動聯盟」發起成員，也參與高雄市政府「產業淨零大聯盟」，共同推動能源、產業、生活、社會等四大淨零轉型。

其中，在「淨零綠生活」方面，中鋼公司以「綠色飲食」、「綠色旅遊」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」五大面向推行相關措施，積極向員工宣導落實減碳行動於日常生活，也每年進行集團公司綠色生活評鑑，考核集團關係企業綠色生活推動績效。