不少人喜歡吃香蕉，營養師高敏敏表示，香蕉會因為熟度而改變熱量及營養價值，依照香蕉熟度可分為3大顏色，分別為綠色、黃色、褐色，其中熱量最高的是綠香蕉，吃完最有飽足感；熱量最低是熟的褐色香蕉，營養價值最高，黃色則是口感最好，最有通便效果，雖然吃香蕉可幫助調整血壓、改善大腦壓力、穩定神經，但她建議糖尿病患者或腎臟病患者，最好控制香蕉攝取量。

高敏敏近日在個人臉書粉專指出，香蕉含有豐富的鉀離子，能有效幫助調整血壓。除此之外，香蕉中也有胺基酸，在人體中會製造快樂荷爾蒙血清素，可改善大腦壓力，再加上礦物質鎂可穩定神經，能幫助提升睡眠品質，是天然的神經安定劑。

高敏敏表示，香蕉的熱量及營養價值會因為熟度改變，建議糖尿病患者或是需要限制鉀攝取量的腎臟病患者，最好控制香蕉攝取量。

高敏敏將香蕉分為綠色、黃色、褐色3種，最生的綠色香蕉熱量有90大卡，此時的香蕉熱量最多、纖維較高，吃完較有飽足感，血糖也較平穩；黃香蕉的熱量84大卡，口感最好，潤腸又通便；熟度最熟的褐色香蕉熱量68大卡，熟透的香蕉抗氧化營養更豐富、皮薄肉質軟，是香蕉營養價值最高的時候。

高敏敏說，香蕉熟得很快，延長香蕉成熟的時間有3種方式，第一是成熟的香蕉可以用保鮮膜包覆，保存在冰箱的蔬果層，但仍建議在2天內食用完畢才能保有最佳風味；第二是購買時選擇顏色均勻，沒有撞傷痕跡的香蕉；第三為選擇斑點較少或顏色較青黃，買回後放在陰涼通風處，就可以保存比較久。