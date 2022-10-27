苗栗＋790。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天27日新增新冠肺炎本土確診790例，其中男性360人、女性430人，年齡分布1歲以下至100歲，現居家隔離人數達4235人，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例16萬6961人，人口占比確診率達31.2％。縣府呼籲疫情多變，防疫不鬆懈。

苗栗衛生局長張蕊仙說，呼籲請民眾落實「戴口罩、勤洗手、打疫苗」等防疫措施；尤其家中長者、幼兒、慢性病患者等脆弱族群如出現疑似症狀，請儘速快篩或就醫，並遵從醫囑及早服藥，降低重症及死亡風險。

另外，自11月1日起，配合中央政策，實施第7輪家用抗原快篩試劑實名制及第5輪0到6歲學齡前幼兒與第3輪65歲以上長者，符合條件者可持健保卡到各實名制藥局及6家偏鄉衛生所免費領取1份總共5劑的快篩試劑。

目前實名制家用抗原快篩試劑貨源穩定充足，維持每輪購買週期1個月，凡是持有健保卡或居留證之民眾，可至上述藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份，一共30劑，並可分次購買，也可代購，售價為每份500元，1份5劑。

縣長徐耀昌說，叮嚀符合各類疫苗資格及劑次的鄉親盡速接種，流感疫苗可與COVID-19疫苗同時接種，民眾可依需求選擇同時分開不同手臂或間隔一段時間接種，以獲得雙重保護力。