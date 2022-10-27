剛過52歲生日的男神古天樂先前傳出神經壞死，對此，他回應沒有那麼嚴重，醫生說的是「再不處理就會神經壞死」，且他已進院開刀，目前一切正常。而近日，有民眾在倫敦野生捕獲男神本人，上網秀出照片後，卻被網友質疑古天樂「整太兇」，整張臉看似十分僵硬，有如三星堆文物，但也有人說應該只是影片截圖時間點的問題，幾天前他出席活動時，帥度依舊。

香港男神古天樂可說是演藝圈中的拚命三郎，他不僅至今仍每年交出相當多數量的作品，更不忘抽空行善、蓋學校，本月18日時網上流出一段他為宣傳電影《明日戰記》接受鄭裕玲訪問的影片，談到身體狀況他表示自己本來就頸椎不好，拍片時突然始劇痛，接著右手、右腳麻痺，就診後，醫生說他病況太嚴重，「你已經傷到神經了，你的神經已經全都死了」。

古天樂被民眾在倫敦野生捕獲。（圖／取自網易娛樂）

然而古天樂為了不延誤拍戲進度，吃了醫生開的止痛藥仍抱著病體上陣，讓外界十分憂心，不久他便親自發臉書闢謠，表示當天收到很多私訊，不是祝他生日快樂，而是關心他身體狀況，他澄清是標題太誇張，當時醫生是警告他再不處理就有神經壞死的可能，而目前他已動完手術，頸部加了鈦金屬，自嘲有如鋼鐵人。

網友虧古天樂撞臉三星堆文物。（圖／取自網易娛樂）

近日有人在倫敦偶遇古天樂，在網上曬出照片，可見他穿了一件藍色棒球外套，眼神飄向別處，似乎沒被發現偷拍，有人則覺得照片裡古天樂的臉有點怪，紛紛留言：「這臉是做了什麼項目，好僵硬」、「這一看是抓拍的，很正常」、「看圖還以為是哪位刁蠻老太太」、「像三星堆」，此外也有專業粉絲透露，古天樂這回到英國去，是要參加倫敦東亞電影節的閉幕式，可見其對電影工作的熱情。

三星堆青銅器面具。（圖／中時資料照片）