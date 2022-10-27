台中捷運車站販賣店重新招商，在全台各地掀起風潮的「無肉市集」率先響應，將於10月29日在市政府站廣場舉辦快閃市集活動，中捷公司表示，年底前除無肉市集團隊的全新蔬食品牌進駐市政府站1樓外，也有集結「台中市百大伴手禮」的優秀品牌進駐市政府站3樓，請民眾拭目以待。

中捷公司表示，中捷自通車後不斷在運輸服務、車站空間利用上追求更好的體驗與價值，販賣店重新招商，以短期租用及快閃店方式辦理，增加廠商經營的彈性，也獲得廠商支持，且上周六創下通車以來總運量新高紀錄，更帶給廠商信心，市政府站即將進駐兩大新品牌，其他車站也有廠商正辦理進駐計畫。

中捷10月29日將與推廣無肉生活態度的知名市集品牌「無肉市集」攜手合作，在市政府站外廣場進行快閃市集活動。中捷公司表示，快閃活動從下午3時到晚上8時，共集結10多個品牌，包含不少排隊美食，像是知名秒殺餐車「樹巢蔬食」、當今最潮植物肉美食「善良肉圓」與「痞食維根」、異國蔬食必吃「Nuta Dosa 印度煎餅快餐車」等，除了美食，市集還加入了純素保養日用品、精油香氛等品牌。

中捷公司強調，這次市集快閃只是第一步，無肉市集團隊籌備許久的全新蔬食品牌即將於今年底前在市政府站1樓亮相，新品牌把未來科技感融入理念與設計風格中，將成為全台最潮蔬食商店；市政府站3樓則有集結「台中市百大伴手禮」的優秀品牌進駐車站商店，預計11月正式與民眾見面。