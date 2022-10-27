2022-2023台灣運彩xT1聯盟第二季開幕戰即將於10/29（六）在新莊體育館點燃戰火，對戰組合將由高雄全家海神(海港女神)出戰地主新北中信特攻(銀河艦隊)。 上季冠軍全家海神來勢洶洶，熱身賽即展現洶湧戰力，但本季陣容升級的中信特攻也不遑多讓，堪稱T1聯盟的銀河艦隊，本場比賽必定精彩可期！

海神vs.特攻 T1聯盟最具看點的頂尖對決

季前熱身賽第一場比賽，恰巧也是海神對上特攻，該場比賽兩隊一路拉鋸，戰況之緊張，讓主播球評直呼根本已經是季後賽甚至是總冠軍賽等級，由此可見這兩支隊伍對戰的火花四射，堪稱是T1聯盟最具看點的頂尖對決。

光從海神與特攻母企業雄厚的實力來說，這兩支隊伍就一直是最被T1球迷期待的隊伍，第一季海神在本土陣容齊全，外籍球員恰如其分的加持下，一路戰績獨走，反觀特攻以年輕球員為建隊骨幹，加上外籍球員表現不如預期，對上海神屈居下風，上季兩隊共對戰六場，海神取得5勝1敗的絕對優勢，其中更有一場海神在主場狂勝特攻41分，許多特攻球員都把該場輸球視為是奇恥大辱，有朝一日定要討回顏面。

而這個有朝一日並沒有等待太久，第二季特攻的陣容上有了關鍵性補強，黃金世代本土長人曾文鼎的加入，除了在本土禁區戰力補強外，曾文鼎理解比賽的能力、高位策應、傳球功力，更重要的是他與總教練李逸驊多年師徒默契，為特攻團隊帶來關鍵挹注；另球隊主控林韋翰第一季中自CBA返台，當時狀態尚未調整至最佳，而本季找回完全身手的他，在季前熱身賽完美展現了宰制力與主導性，林韋翰原本就有極佳的防守態度，場上掌控節奏、傳球助攻的能力亦不在話下，本季在進攻慾望與命中率都明顯提升下，更增加他影響比賽的能力。

特攻陣容提升，但不代表衛冕軍海神就原地踏步，對於一支冠軍隊伍來說，保留奪冠陣容是首要目標，而全家海神不只是做到了，甚至還可以說更上層樓。在開季記者會上，海神執行長李偉誠豪氣的表示，球團不惜成本留下核心球員于煥亞、林任鴻，外籍球員部分也和年度最佳外援布鋭克曼、庫薩斯續約，加上球隊靈魂胡瓏貿健康回歸，海神奪冠班底已蓄勢待發。而更上層樓的部分，指得當然是海神選秀會第一輪指名的大物邱子軒。在學生籃球時期就赫赫有名的邱子軒，甫加入海神家庭就獲中華培訓隊徵召，並且打出亮眼表現，熱身賽期間邱子軒球技與人氣兼具，190公分的身高，遊走於1、2號位的打法，讓人更佳期待他轉職業後的發展。

完全體的高雄全家海神，對上進化版的新北中信特攻，T1宇宙中的海港女神對決銀河艦隊，不管是場上的過招，場邊的激情，都讓筆者興奮期待本週末，T1聯盟第二季賽事，正式揭開序幕！