高檢署去年9月以疫情為理由，決定將毒郵包案件移撥給警政署偵辦，由刑事局毒品查緝中心分析情資、整合警力，統計從去年9月起至今年9月止，警政署共接獲關務署通報129件跨境走私毒郵包案件，已破獲101件，破案率達78.29％，並緝獲犯嫌151人，其中包含天道盟及竹聯幫等幫派涉毒案件。

其中，保三總隊在今年7月，查獲桃園詹姓等3名女子，分別出面接收來自印度、以汽車零件等名義申報的包裹，裏頭卻暗藏3公斤的安非他命，警方發現，這3名熟女都是在臉書結識外籍男子，外籍男子先以甜言蜜語哄騙女子，再要求她們代為接收包裹，3女得知自己被利用成為收貨人頭後，是既氣憤又傷心。警方循線將藏身在幕後的莫三比克、奈及利亞、獅子山共和國等3名外籍嫌犯逮捕到案，赫然發現其中兩嫌在台已娶妻生子。

警政署表示，接辦毒郵包案件後，整體郵包走私案件破獲率由4成大幅提升至7成8，行政院毒品防制會報對此表達高度重視並予以肯定。署長黃明昭十分重視跨境毒郵包案件，要求各警察機關應加強溯源查緝；刑事局毒品查緝中心負責分析寄送件資訊等資料，整合疑為相關聯案件予同一單位接辦，並通報駐外聯絡官聯手境外友軍持續溯源，提供偵辦單位必要協助，另與關務署保持密切聯繫，通力合作查緝跨境走私毒品案件，以截毒於關口、溯源斷根。