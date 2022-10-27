知名主播眭澔平受到高雄中學和加州王吳文教基金會及蔚藍人文堂邀請，26日前往高雄中學演講，一開場就用京劇變臉震撼全場，襯衫先是從乾淨的白色變為鮮艷的紅色，再轉為奪目的金色，代表著潛能開發3學分的意象；眭澔平分享「潛能開發青年黃金3學分」的道理，期許學生能夠成為自己心情、知識、世界的主人。

眭澔平將演講設計成三合一的方式，以演講、影片、教具融合親身環遊世界的經歷，讓學生們聽得相當專注，他也帶來了自己遊歷世界的文物紀念品，讓學生觸摸、觀看；此次演講最特別的地方在於演講過程中，眭澔平不停穿插耍雙槍、變臉服裝、耍彩帶、舞蹈等表演，讓演講別具趣味。

眭澔平解釋，「潛能開發青年黃金三學分」是調適、創造、開闊自己的重要因素，做好情緒管理便能成為自己心情的主人；資料整理能夠做好自己知識的主人；危機處理則是能成為自己世界的主人，希望學生可以在人際、學習、分享3個面向獲得3贏。

高雄中學校長莊福泰表示，這是場別開生面，相當精彩的演講，永續學習是人生面臨的挑戰。眭先生行萬里路，同學可以從演講中得到非常多的啟發。