中國國防部27日舉行例行記者會，被問到美國會參議院正討論2023財年「國防授權法案」中，可能包括9月通過的「2022年台灣政策法案」部分內容。對此，中國國防部新聞局副局長、發言人譚克非表示，台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，敦促美方停止在台灣問題上玩火。

據鳳凰新聞引述譚克非表示，美方近期不斷炮製損害中國主權的涉台政策法案，變本加厲搞「以台制華」，特別是有的條款意在強化美台軍事聯繫、支持台灣「自我防衛」。這些行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則與中美三個聯合公報規定，也嚴重違背美方在台灣問題上對中方的嚴肅政治承諾。

譚克非指出，一個深知「分裂之家不可持久」、曾動用武力手段維護統一的國家，在涉及他國主權、統一和領土完整問題上卻一再背信棄義、肆意妄為，這是典型的「雙標」，我們對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

他強調，中國人民解放軍始終是捍衛國家主權和領土完整的堅強力量，任何阻撓中國完全統一的圖謀必遭失敗。