行政院今提名辛志中、顏雅倫、李師榮擔任公平交易委員會委員，名單將函請立法院審議。

行政院表示，公平會3位委員職務任期將於112年1月31日屆滿，依該會組織法第4條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前（111年10月31日前）辦理提名作業。行政院已將提名人選辛志中、顏雅倫及李師榮等3人名單函送立法院審查。

行政院指出，本次公平會委員之提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，辛志中、顏雅倫及李師榮等3人皆為新任，任期均自112年2月1日至116年1月31日止，上開被提名人專長含括法律（含民事、刑事、行政訴訟法、商事法、公平交易法、競爭法、企業組織暨金融法、商業合約、智慧財產權法及金融法規）等相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

另外，行政院在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合公平會組織法及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

辛志中為現職為公平會主任秘書，曾任法務部調查局科員、調查員；公平會企劃處處長和服務業競爭處處長。也曾兼任經濟部國際經貿策略聯盟布局工作小組委員、環保署第5屆資源回收管理基金管理委員會委員、交通部交通費率委員會委員等。

顏雅倫現為成功大學法律學系副教授，曾任益思科技法律事務所(合夥)律師，兼任亞智科技股份有限公司獨立董事、中華民國全國中小企業總會法規諮詢顧問、台灣公平交易法學會理事、內政部法規委員會委員。

李師榮現為李師榮律師事務所負責人，曾任中國農民銀行副科長、介重聯合律師事務所律師、惇安法律事務所律師。兼任世新大學兼任講師、副教授級、教授級專業技術人員、台北律師公會第26屆秘書長、台北律師公會第27屆理事、新北市政府採購申訴審議委員會委員、政大學術發展基金會董事。