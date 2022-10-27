埔里鎮水資源回收中心，27日舉行動土儀式。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮水資源回收中心，位於育溪路與南七街口，27日開工動土，第1期新建工程總經費2億9428萬元，預計2024年3月完工，開始汙水下水道系統用戶接管工程。

動土典禮由縣府工務處副處長李坤煌主持，包括內政部營建署副主任於望聖、營建署下水道工程處中區分處長沈益生、縣議員陳宜君、黃世芳、王彩雲等人共襄盛舉。

李坤煌表示，縣內4大鄉鎮市汙水下水道系統建設，目前已完成南投市、草屯鎮水資中心，竹山鎮正在建設中；未來埔里汙水下水道系統，將分3期建設，第1期完工後，每日將可處理4500噸的生活汙水，預計在2024年水資源回收中心試運轉期間，開始用戶接管，將居民所產生汙水收集至水資源回收中心，改善生活品質。

於望聖指出，營建署在南投縣4大鄉鎮市建設汙水下水道系統，經費約150億元，未來該署會全力協助縣府進行後續的作業，汙水下水道系統完工後，必能有效改善埔里地區的環境衛生及河川水質，未來管線施工期間將會造成不便，期望大家能多體諒多支持重大建設。

埔里鎮水資源回收中心第1期新建工程，加上3年試運轉費用為2億9428萬元，中央補助款94％、縣府配合款6％，工期900日曆天。

未來，埔里鎮都市計畫區內居民產生的民生汙水，透過汙水下水道系統排入水資源回收中心，再經過先進的TNCU去氮除磷系統，以重力方式放流至枇杷大排，最後排放到南港溪；排水系統經雨水、汙水分流後，可減少汙染及異味，屆時埔里鎮將成為更清淨、健康的友善觀光城鎮。