台灣的口腔癌發生率是全世界最高的，牙醫師劉馥萱指出，根據衛福部2020年的統計資料，台灣每10萬人裡就有32.46人會罹患口腔癌，男性的發病率更高於女性10倍，劉馥萱列出6項容易引發口腔癌的NG行為，包含抽菸、嚼檳榔、曬太陽，以及吃太燙或太辣的食物等，提醒大家要多注意口腔健康。

劉馥萱在臉書粉專發文分享，想要預防口腔癌，首先得要避免抽菸、喝酒和嚼食檳榔，因為這3種行為都很容易刺激口腔黏膜，有研究發現，若一個人同時3項兼具，罹患口腔癌的機率會是一般人的123倍。

其次是要避免過度曬太陽，因為紫外線有可能引起口腔病變，進而導致唇癌，所以每天10點~14點太陽光最強烈的時候，不要過度曬太陽，可以使用有防曬效果的護脣膏，或是戴帽子來防曬。

最後則是要避免食用太燙或太辣的食物，這2類食物也會刺激口腔黏膜，造成口腔病變，長期下來甚至可能癌變，導致口腔癌。除此之外，劉馥萱也提醒，每半年都要固定進行口腔檢查，才有機會及早發現口腔病變，趁癌症還是早期的時候儘快治療。

根據衛福部文章指出，口腔癌好發於45歲以上族群，且以男性居多，常見症狀有口腔內部或周圍有腫脹、硬塊、脫皮落屑或顏色改變；嘴唇或口腔有長期不癒合的口腔黏膜潰瘍，且持續2周以上；口腔內或附近發生不明原因麻木感、疼痛或觸痛；口腔內不明原因出血；口腔黏膜出現白斑或紅斑；舌頭活動度受阻等。

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